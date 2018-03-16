Bakandan 3 müjde

Çalışma Bakanı JülideSarıeroğlu, çalışanlara ve kanserhastalarına yönelik önemli açıklamalaryaptı. Bakan Sarıeroğlu, 4 kanserilacının daha geri ödeme listesinealındığını açıkladı. Memur annebabalarınyarı zamanlı çalışmasınayönelik yönetmelik hakkında konuşanSarıeroğlu, "Başbakanlık'a ilettik.İstişare sürecinde bazı görüşler istendi.Kapsamı geniş bir düzenleme. İlgilisüreçler tamamlanma aşamasında. Kısasüre içinde kamu çalışanıebeveynlerle ilgilidüzenleme nihayeteerdirilecek" dedi.Taşeron işçilerle ilgilide Sarıeroğlu, şunlarıkaydetti: "2 Nisanson tarih. 3 Nisan'dageçişler yapılacak. Şuana kadar büyük birsıkıntı yaşamadık.4C'lininkadrosudaçalışılıyor."
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