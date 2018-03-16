;
Yol Durumu
  1. Vatandaş odaklı vergi geliyor
  2. Euro ve dolar zirve yaptı

Bakandan 3 müjde

Bakandan 3 müjde
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, çalışanlara ve kanser hastalarına yönelik önemli açıklamalar yaptı. Bakan Sarıeroğlu, 4 kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Memur annebabaların yarı zamanlı çalışmasına yönelik yönetmelik hakkında konuşan Sarıeroğlu, "Başbakanlık'a ilettik. İstişare sürecinde bazı görüşler istendi. Kapsamı geniş bir düzenleme. İlgili süreçler tamamlanma aşamasında. Kısa süre içinde kamu çalışanı ebeveynlerle ilgili düzenleme nihayete erdirilecek" dedi. Taşeron işçilerle ilgili de Sarıeroğlu, şunları kaydetti: "2 Nisan son tarih. 3 Nisan'da geçişler yapılacak. Şu ana kadar büyük bir sıkıntı yaşamadık. 4C'linin kadrosuda çalışılıyor."
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar