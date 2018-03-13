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Bakanlık ev alacakları veya kiralayacakları uyardı

Çevre ve , ev alırken ya da kiralarken binanın (EKB) olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

Bakanlık ev alacakları veya kiralayacakları uyardı

Çevre ve 'nın, (EKB) olmayan binalara 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren cezai yaptırımlar uygulamaya başlayacağı belirtildi. Bu tarihten sonra, Enerji Kimlik Belgesiolmayan bir binanın alım, satım ve kiraya verilmesinde sorunlarla karşılaşılabileceği kaydedildi.

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  • 13 Mart 2018, Salı 11:02
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