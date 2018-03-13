Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmayan binalara 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren cezai yaptırımlar uygulamaya başlayacağı belirtildi. Bu tarihten sonra, Enerji Kimlik Belgesiolmayan bir binanın alım, satım ve kiraya verilmesinde sorunlarla karşılaşılabileceği kaydedildi.
Bakanlık ev alacakları veya kiralayacakları uyardı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ev alırken ya da kiralarken binanın Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.
Etiketler: enerji , Kimlik Belgesi , Şehircilik Bakanlığı
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