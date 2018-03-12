Türk savunma sanayisi, Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'na (DIMDEX 2018) 33 firma ile katılarak savunma teknolojilerindeki iddiasını ortaya koydu.
Türk savunma sanayisi Katar'a çıkarma yaptı
Türk savunma sanayisi, Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'na (DIMDEX 2018) 33 firma ile katılarak savunma teknolojilerindeki iddiasını ortaya koydu.
Etiketler: Katar , TÜBİTAK , Türkiye , Savunma Sanayii , yerli silahlar
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Güzel olur.
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