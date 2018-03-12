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Türk savunma sanayisi 'a çıkarma yaptı

Türk savunma sanayisi, Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'na (DIMDEX 2018) 33 firma ile katılarak savunma teknolojilerindeki iddiasını ortaya koydu.



Türk savunma sanayisi, Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'na (DIMDEX 2018) 33 firma ile katılarak savunma teknolojilerindeki iddiasını ortaya koydu.

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  • 12 Mart 2018, Pazartesi 12:24
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Güzel olur.

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cevapla 12.03.2018 13:23
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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