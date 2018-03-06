Lacoste timsahı bıraktı!

Lacoste, nesli tükenmekte olan hayvanlara dikkat çekmek için timsah logosunun yerine nesli tükenmekte olan hayvanları koydu. Şirket, 10 tane nesli tükenmekte olan hayvan seçti. Bu 10 hayvanın dünyada kalan sayıları kadar, yani toplam bin775 tişört üretildi. Kaliforniya körfez muturu logolu 30, Myanmar (Burma) çatılı kaplumbağa logolu 40, Kakapo papağanı logolu 157, Cava gergedanı logolu 67 tane tişört üretildi. Tanesi 150 euro olan tişörtlerden elde edilecek gelirin Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne aktarılacağı kaydedildi.
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