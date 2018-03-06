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Fasulye şampiyon

’ta aylık yüzde 0.73 artarken, yıllık 10.26 ile 7 ayın en düşük seviyesine geriledi

Fasulye şampiyon
Tüketici Fiyat Endeksi () 'ta aylık bazda yüzde 0.73, Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2.68 artış gösterdi. Yıllık tüketici fiyatlarında yüzde 10.26, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13.71 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 10.26 ile Temmuz 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ana harcama grupları itibarıyla Şubat'ta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2.57 ile sağlık grubunda görülürken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2.24, eğlence ve kültürde yüzde 1.89, ev eşyasında yüzde 1.23, lokanta ve otellerde yüzde 0.95 artış kaydedildi. Şubat'ta aylık bazda endekste yer alan gruplardan yalnızca giyim ve ayakkabıda düşüş görüldü. Bu grupta düşüş yüzde 4.09 olarak tespit edildi. Tüketici fiyatları bazında Şubat'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 55.10 ile taze fasulyede oldu. Fasulyeyi yüzde 31.02 ile hacca gidiş ücreti izledi.



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