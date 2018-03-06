Fasulye şampiyon

Tüketici FiyatEndeksi (TÜFE) Şubat'taaylık bazda yüzde 0.73,Yurt İçi Üretici FiyatEndeksi (Yİ-ÜFE) yüzde2.68 artış gösterdi.Yıllık enflasyon tüketicifiyatlarında yüzde10.26, yurt içi üreticifiyatlarında yüzde 13.71oldu. Yıllık enflasyon iseyüzde 10.26 ile Temmuz2017'den bu yana endüşük seviyeye geriledi.Ana harcama gruplarıitibarıyla Şubat'ta, aylıkbazda en yüksek artış yüzde2.57 ile sağlık grubundagörülürken, gıda vealkolsüz içeceklerde yüzde2.24, eğlence ve kültürdeyüzde 1.89, ev eşyasındayüzde 1.23, lokanta veotellerde yüzde 0.95 artışkaydedildi. Şubat'ta aylıkbazda endekste yer alangruplardan yalnızca giyimve ayakkabıda düşüşgörüldü. Bu grupta düşüşyüzde 4.09 olarak tespitedildi. Tüketici fiyatlarıbazında Şubat'ta en yüksekfiyat artışı yüzde 55.10ile taze fasulyede oldu.Fasulyeyi yüzde 31.02 ilehacca gidiş ücreti izledi.
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