Düzenli ödeyene kesinti yok

Elektrik dağıtım şirketleri yeni uygulamalarla dikkat çekiyor. Elektrik faturasını zamanında ödeyen tüketiciye şirketler VIP uygulama yapacak. 4 farklı dağıtım bölgesinin elektrik dağıtım işini üstlenen Limak Enerji'nin Koordinatörü İsmail Ergüneş, "Faturasını düzenli ödeyen müşterilerimize 'Sayaç okuma ve son ödeme tarihini kendin belirle' diyoruz. Bu uygulamayla kesinti yapılan müşteri oranı yüzde 21 azaldı" dedi.
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