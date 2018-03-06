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Düzenli ödeyene kesinti yok

Düzenli ödeyene kesinti yok
Elektrik dağıtım şirketleri yeni uygulamalarla dikkat çekiyor. faturasını zamanında ödeyen tüketiciye şirketler VIP uygulama yapacak. 4 farklı dağıtım bölgesinin elektrik dağıtım işini üstlenen Limak 'nin Koordinatörü İsmail Ergüneş, "Faturasını düzenli ödeyen müşterilerimize 'Sayaç okuma ve son ödeme tarihini kendin belirle' diyoruz. Bu uygulamayla kesinti yapılan müşteri oranı yüzde 21 azaldı" dedi.


Hazal ATEŞ
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