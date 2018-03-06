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Arabulucu çözüyor

Arabulucu çözüyor
İşçi-işveren uyuşmazlığında arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesinin ardından Türkiye'de ilk kez aralarında Adalet, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarının da bulunduğu kamu kurumları çalışanlarıyla arabulucuda anlaştı. 1 Ocak'tan bu yana bürolara 54 bin 639 başvuru yapıldı. Bugüne kadar 16 bin 215 uyuşmazlıktan 11 bin 293'ü, görüşmeleri sonrasında anlaşmayla sonuçlandırıldı. Arabuluculukta yüzde 70 oranında başarıya ulaşıldı. 1 Ocak'tan bugüne kadar kamuda çalışan 322 kişi, arabuluculukla anlaşma sağladı.
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