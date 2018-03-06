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yer bakıyor

Amazon yer bakıyor
Mart ayı sonunda büyük bir lansmanla 'ye girmeye hazırlanan dünyanın en değerli e-ticaret şirketi Amazon.com, 'da 5 bin metrekarelik yer bakıyor. Sektör kaynaklarına göre; e-ticaret devi, 2018'in sonunda Türkiye'deki operasyonlarına başlayacak. 'un, küresel bir gayrimenkul danışmanlığı firmasına 6 ay önce İstanbul'da yer bakması için talimat verdiği, şirketin İstanbul'da özellikle kent merkezinde yer aradığı belirtiliyor. Verilen bilgiye göre; şirket operasyonları için 4-5 bin metrekareyi bulan bir alan arıyor. Toptancı ve satıcılara "Mart ayı için hazırlık" olun çağrısı yapan firmanın, belirli ürün kategorisinde test satışlarına başlayacağı bildirildi.
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