Amazon yer bakıyor

Mart ayı sonunda büyük bir lansmanla Türkiye'ye girmeye hazırlanan dünyanın en değerli e-ticaret şirketi Amazon.com, İstanbul'da 5 bin metrekarelik yer bakıyor. Sektör kaynaklarına göre; e-ticaret devi, 2018'in sonunda Türkiye'deki operasyonlarına başlayacak. Amazon'un, küresel bir gayrimenkul danışmanlığı firmasına 6 ay önce İstanbul'da yer bakması için talimat verdiği, şirketin İstanbul'da özellikle kent merkezinde yer aradığı belirtiliyor. Verilen bilgiye göre; şirket operasyonları için 4-5 binmetrekareyi bulan bir alan arıyor. Toptancı ve satıcılara "Mart ayı içinhazırlık" olun çağrısı yapan firmanın, belirli ürün kategorisinde test satışlarına başlayacağı bildirildi.
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