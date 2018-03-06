3. Havalimanı’na uçak inebilir

; 23 / 12 16 / 9 15 / 8 9 / 2 19 / 8 15 / 7 13 / 8 20 / 15 5 / -9 15 / 2 20 / 13 19 / 9 16 / 6 18 / 9 11 / 0 18 / 9 13 / 5 10 / 3 14 / 8 17 / 7 21 / 12 16 / 9 14 / 5 12 / 4 19 / 12 18 / 7 20 / 11 14 / 5 15 / 6 14 / 4 8 / -3 16 / 9 17 / 8 14 / 7 13 / 2 12 / 6 22 / 12 17 / 6 15 / 6 16 / 7 20 / 14 18 / 11 18 / 8 19 / 9 8 / -3 14 / 3 15 / 5 15 / 8 13 / 6 16 / 7 20 / 10 18 / 7 19 / 9 15 / 7 15 / 7 19 / 12 15 / 11 21 / 14 15 / 10 13 / 6 15 / 8 17 / 7 14 / 7 24 / 12 14 / 5 19 / 8 15 / 7 16 / 10 11 / 6 12 / 4 18 / 11 13 / 8 15 / 6 14 / 7 15 / 6 14 / 5 15 / 7 13 / 5 17 / 9 11 / 4 17 / 8 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 3. Havalimanı'nda Şubat ayında birinci pistin uçak inebilir hale geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu: "25 Şubat itibarıyla birinci pist ışıklandırması da dahil enerji verilerek, uçak inebilir hale geldi. Bir tek gece uçuşu için ışıklandırması ve enerji verilmesi gerekiyordu ki onu da yaptık. Şu anda 24 saatlik periyodda o piste uçak inebilir hale geldi." Barış ŞİMŞEK
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