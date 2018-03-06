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’na uçak inebilir

3. Havalimanı’na uçak inebilir
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 'nda Şubat ayında birinci pistin uçak inebilir hale geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu: "25 Şubat itibarıyla birinci pist ışıklandırması da dahil enerji verilerek, uçak inebilir hale geldi. Bir tek gece uçuşu için ışıklandırması ve enerji verilmesi gerekiyordu ki onu da yaptık. Şu anda 24 saatlik periyodda o piste uçak inebilir hale geldi."


Barış ŞİMŞEK
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