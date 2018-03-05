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ne kadar? (5 Mart 2018 altın fiyatları)

ne kadar? Gram ? ne kadar? Çeyrek altın kaç para? ne kadar? Yarım altın kaç para? ne kadar? Cumhuriyet altını kaç para? 'da altın kaç para? 22 ayar ... 24 ayar altın fiyatı... 14 ayar altın fiyatı... İşte 5 Mart 2018 altın fiyatları...

Gram altın ne kadar?

05.03.2018 tarihi altın fiyatları nasıl? Milyonlarca insanın güvenli yatırım aracı olarak kullandığı altın yükselişini sürdürecek mi? Yatırım yapan vatandaşların sürekli olarak yakından takip ettiği altın fiyatları bugün nasıl seyredecek? Altında son fiyatlar belli olurken, altının önümüzdeki günlerdeki yönü de merak konusu oldu. Altın yükselecek mi, düşecek mi? Peki bugün altın ne kadar? Gram ve çeyrek ? 'da altın fiyatları ne durumda? İşte 5 Mart 2018 altın fiyat listesi...

GRAM ALTIN NE KADAR?
162,66 liradan alınırken, 162,71 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
ise 258,93 liradan alınırken 264,78 liradan satılıyor. da 516,23'den alınırken 529,57 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
1070,00 liradan alınıp 1082,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2589,25 liradan alınırken 2630,02 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINI NE ETKİLER?
Altın fiyatlarına en etkili yön veren ülke ABD'dir. Amerika'da yaşanan ekonomik olaylar, Amerika'daki kurumların politikaları, iniş ve çıkışlar altın fiyatlarını etkiler. Son yıllardaki Amerika'daki krizin etkileri ile altın fiyatları yükselmiş ve etkileri hala sürmektedir. Yatırım enstrümanı olarak altın fiyatlarının değişimi bu unsurlara bağlıdır.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. nın dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

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  • 05 Mart 2018, Pazartesi 09:17
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