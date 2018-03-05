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ları bildirilecek

Döviz borçları bildirilecek
Merkez Bankası, kur kaynaklı riskleri azaltmak için attığı bir dizi adıma bir yenisini daha ekledi. geliri olmayan 23 bin küçük işletmenin ardından büyük ölçekli şirketlerden döviz larını bildirmelerini istedi. Dövize endeksli 15 milyon doların üzerinde borcu bulunan 2 bin 100 şirketin bildirimlerini 31 Mart'a kadar Merkez Bankası'na yapması gerekiyor. bildirilen verileri çapraz kontrole alacak. İhtiyaca göre denetim yapılabilecek. Yürütülen çalışmayla risk haritası oluşturacak.

Hazal ATEŞ
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