Döviz borçları bildirilecek

Merkez Bankası, kur kaynaklı riskleri azaltmak için attığı bir dizi adıma bir yenisini daha ekledi. Döviz geliri olmayan 23 bin küçük işletmenin ardından büyük ölçekli şirketlerden döviz borçlarını bildirmelerini istedi. Dövize endeksli 15 milyon doların üzerinde borcu bulunan 2 bin 100 şirketin bildirimlerini 31Mart'a kadar MerkezBankası'na yapması gerekiyor. Banka bildirilen verileri çapraz kontrole alacak. İhtiyaca göre denetim yapılabilecek. Yürütülen çalışmayla risk haritası oluşturacak.
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