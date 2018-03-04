4 bin lira maaşla eleman arıyorlar

Turizm ve tarım kenti Antalya'nın en önemli istihdam merkezleri arasında yer alan, Akdeniz Sanayi Sitesi esnafları, son yıllarda personel sıkıntısı yaşıyor. Ağırlıklı olarak otomotiv, makine, ahşap ve çeşitli işler alanında faaliyetlerin yürütüldüğü sitenin 2 bin 500 işletmesinde, 15 bin kişinin istihdamı sağlanıyor. Son yıllarda ailelerin çocuklarını sanayi sitesine göndermemesi, yetişkinlerin ise daha hafif işleri tercih etmesi nedeniyle çırak ve kalfa sıkıntısı baş gösterdi. Bugün ise sanayi sitesine bine yakın çırak, 600 usta ve kalfa aranıyor.