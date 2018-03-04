Turizm ve tarım kenti Antalya'nın en önemli istihdam merkezleri arasında yer alan, Akdeniz Sanayi Sitesi esnafları, son yıllarda personel sıkıntısı yaşıyor. Ağırlıklı olarak otomotiv, makine, ahşap ve çeşitli işler alanında faaliyetlerin yürütüldüğü sitenin 2 bin 500 işletmesinde, 15 bin kişinin istihdamı sağlanıyor. Son yıllarda ailelerin çocuklarını sanayi sitesine göndermemesi, yetişkinlerin ise daha hafif işleri tercih etmesi nedeniyle çırak ve kalfa sıkıntısı baş gösterdi. Bugün ise sanayi sitesine bine yakın çırak, 600 usta ve kalfa aranıyor.
4 bin lira maaşla eleman arıyorlar
Antalya’da, 2 bin 500 esnafı ve 15 bin çalışanı bulunan Akdeniz Sanayi Sitesi’ne, bin 600 ile 4 bin TL maaşla çalışacak bini çırak olmak üzere, bin 600 kalfa ve nitelikli usta aranıyor.
Etiketler: Akdeniz Sanayi Sitesi , Antalya , istihdam , personel alımı
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