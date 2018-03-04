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  1. 4 bin lira maaşla işçi bulamıyorlar!
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4 bin lira maaşla eleman arıyorlar

’da, 2 bin 500 esnafı ve 15 bin çalışanı bulunan ’ne, bin 600 ile 4 bin TL maaşla çalışacak bini çırak olmak üzere, bin 600 kalfa ve nitelikli usta aranıyor.

4 bin lira maaşla eleman arıyorlar

Turizm ve tarım kenti 'nın en önemli merkezleri arasında yer alan, esnafları, son yıllarda personel sıkıntısı yaşıyor. Ağırlıklı olarak otomotiv, makine, ahşap ve çeşitli işler alanında faaliyetlerin yürütüldüğü sitenin 2 bin 500 işletmesinde, 15 bin kişinin istihdamı sağlanıyor. Son yıllarda ailelerin çocuklarını sanayi sitesine göndermemesi, yetişkinlerin ise daha hafif işleri tercih etmesi nedeniyle çırak ve kalfa sıkıntısı baş gösterdi. Bugün ise sanayi sitesine bine yakın çırak, 600 usta ve kalfa aranıyor.

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  • 04 Mart 2018, Pazar 11:56
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