Yüzlerce memur alınacak! İşte şartlar...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), merkez ve taşra teşkilatlarına lise, ön lisans ve lisans mezunu olmak üzere 549 memur alımı yapacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında YSK'nin merkez teşkilatına 123, taşra teşkilatlarına ise 426 memur ataması gerçekleştirilecek.

Buna göre, YSK merkez teşkilatına 6 mühendis, 6 istatistikçi, 9 programcı, 12 çözümleyici, 3 teknisyen, 3 bilgisayar işletmeni, 30 veri hazırlama kontrol işletmeni, 3 arşiv memuru, 4 santral memuru, 6 sekreter, 6 bekçi, 15 şoför, 18 hizmetli ve 2 dağıtıcı alınacak.

YSK taşra teşkilatlarının bulunduğu birçok il ve ilçeye de 81 teknisyen ile 345 zabıt katibi ataması yapılacak.