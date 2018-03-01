Ocak’ta turist sayısı % 38 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son verileri, 2018'in turizm açısından umut verici olduğunu gösterdi. Ocak'ta Türkiye'ye gelen turist sayısı, 2017 Ocak'a göre yüzde38'lik artışla 1 milyon 461 bin 570'e ulaştı. Türkiye'ye Ocak'ta en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk sırada 154 bin296 kişiyle İran yer aldı. Bunu, 150 bin 849 kişiyle Gürcistan, 119 bin 296 kişiyle ise Bulgaristan takip etti. En çok ziyaret edilen iller sıralamasında ise İstanbul 831bin 307 kişi ile ilk sırada yer aldı. KültürBakanlığı, yurt dışındaki tur otoritelerinden gelen rezervasyon bilgilerinin de 2018'deTürkiye'ye gelen turist sayısınınbeklenenin çok daha üstüne çıkacağınıgösterdiğini belirtti.
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