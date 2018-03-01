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Ocak’ta sayısı % 38 arttı

Ocak’ta turist sayısı % 38 arttı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son verileri, 2018'in açısından umut verici olduğunu gösterdi. Ocak'ta 'ye gelen sayısı, 2017 Ocak'a göre yüzde 38'lik artışla 1 milyon 461 bin 570'e ulaştı. Türkiye'ye Ocak'ta en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk sırada 154 bin 296 kişiyle İran yer aldı. Bunu, 150 bin 849 kişiyle Gürcistan, 119 bin 296 kişiyle ise Bulgaristan takip etti. En çok ziyaret edilen iller sıralamasında ise İstanbul 831 bin 307 kişi ile ilk sırada yer aldı. Kültür Bakanlığı, yurt dışındaki tur otoritelerinden gelen rezervasyon bilgilerinin de 2018'de Türkiye'ye gelen turist sayısının beklenenin çok daha üstüne çıkacağını gösterdiğini belirtti.
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