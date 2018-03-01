100 kişiden 2’si esnaf

Türkiye'de nüfusa göre esnaf yoğunluğu en fazla olan il yüzde 3.9 ile Muğla. Esnaf yoğunluğunun en az olduğu il ise yüzde 0.8 ile Şırnak. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 31 Aralık 2017 itibarıyla ülkede 1 milyon 673 bin 225 esnaf ve bunlara ait 1 milyon 800 bin 933 işyeri bulunuyor. İllere göre incelendiğinde Türkiye'de en çok esnaf, 192 bin 758 ile İstanbul'da bulunuyor. Bu rakam, Türkiye'deki toplam esnafın yüzde 11.5'ini oluşturuyor. İstanbul'u 104 bin 610 esnafla İzmir, 87 bin 767 esnafla Ankara, 70 bin 843 esnafla Antalya ve 64 bin 456 esnafla Bursa takip ediyor. Esnaf sayısı en az olan il ise Bayburt. Bayburt'ta bin 780 esnaf faaliyet gösteriyor. Geçen yıl itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişilik nüfusu bulunan Türkiye'de esnaf sayısı, nüfusun yüzde 2.1'ini oluşturuyor. Bir başka ifadeyle her 100 kişiden 2'si esnaflık yapıyor. Bu oran il bazında incelendiğinde, esnaf yoğunluğu en fazla olan il ise Muğla. Muğla'da 36 bin 191 esnaf bulunuyor ve bu kentin nüfusuna oranlandığında yüzde 3.9 olarak hesaplanıyor. Esnaf sayısının en yoğun olduğu diğer iller sırasıyla yüzde 3.8 ile Burdur ve yüzde 3.6 ile Edirne.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.