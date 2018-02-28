Yenilenebilir enerji tesisine alım garantisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2020'ye kadar işletmeye girecek olan yenilenebilir enerji tesislerine 10 yıl boyunca sabit fiyattan alım garantisi verileceğini açıkladı. Petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil yakıtlarının hızla tükenme noktasına yaklaşması, enerji sektöründe güneş, su ve rüzgar gibi kaynaklara yönelik yatırımları hızlandırdı. Bu kapsamda hükümet, yenilenebilir enerji üretin tesislere yönelik destek paketi oluşturdu. Türkiye'nin doğal kaynaklarından yararlanarak, 31 Aralık 2020'ye kadar yatırımını tamamlayıp enerji üretimine geçecek şirketlere, 10 süreyle enerji alım garantisi verilecek.

10 YIL SÜREYLE YARARLANACAK

Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik teşvik uygulamalarına ilişkin bir soru önergesine verdiği yanıtta, 5 yıl boyunca yerli ürün desteği sağlamak suretiyle yatırımları teşvik eden bir sistemin ortaya konulduğunu belirterek, bu çerçevede, 2020'ye kadar işletmeye girecek olan yenilenebilir enerji tesislerine 10 yıl boyunca sabit fiyattan alım garantisi verileceğini açıkladı.

BELLİ KOŞULLARA UYMALI

Yenilenebilir enerji yatırımlarının da desteklerden faydalanması amacıyla belli koşulları yerine getirmesi gerektiğini belirten Albayrak, teşvikten Ekonomi Bakanlığı'nın koşullarını sağlayanların yararlanabileceğini vurguladı.

YEKDEM İŞBAŞINDA

Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi amaçlı kullanımına ilişkin kanun kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) oluşturulduğunu da hatırlatan Bakan Albayrak, sabit fiyattan alım garantisinin de bu mekanizmanın uygulamaları çerçevesinde alındığını belirtti.