;
Yol Durumu
  1. THY'den büyük atılım
  2. Ekonomide kritik rakam açıklandı

8 yıl erken emeklilik fırsatı! İşte şartlar

Geriye dönük borçlanma imkanıyla hiçbir sigorta sicili olmayan esnaf, vergi kaydıyla 8 yıl kazanabiliyor. Böylece esnafa erken emeklilik yolu açılıyor. Geriye dönük borçlanmayla erken emeklilik mümkün mü? Nasıl erken emekli olunur? Bağ-Kur borcunu ödeyerek emekli olma fırsatı. Kimler erken emekli olabilir? Tüm detaylar haberimizde.

8 yıl erken emeklilik fırsatı! İşte şartlar

2000'den önce oda ve vergi kaydı olanların SGKtarafından otomatik olarak sigortalı yapılması gerekiyordu. 2000 ve 2008'de çıkan yasalar bu kişilerin geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırdı. Bu hakların geri alındığı Yargıtay kararları mevcut. Siz de bu yolla hakkınızı arayabilirsiniz. Bu konuda yasal bir çalışmanın yapıldığı da gelen haberler arasında.

  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 10:52
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar