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Binlerce kişiye müjdesi! İmzalar atıldı



Çalışma ve Bakanlığı Reşat Moralı Salonu'ndaki "Prim Borçlarını Ödeyerek Emekli Olabilecek Tarım Bağkurlu Sigortalılara Sağlanması Protokolü" imza törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Başkanı Mehmet Selim Bağlı ve diğer yetkililer katıldı.

Törendeki konuşmasına Zeytin Dalı Harekatı'na katılanlara başarı dileyerek başlayan Sarıeroğlu, şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralananlara ise acil şifa diledi.

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  • 23 Şubat 2018, Cuma 14:11
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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2000 sonrası SSK emeklilerin maaşları çok düşük İNŞALLAH bir düzenleme yaparsınız

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 23.02.2018 15:24
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