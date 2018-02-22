Üreticiye 300 koyun

; 19 / 9 13 / 7 12 / 2 4 / -1 14 / 2 16 / 3 12 / 3 15 / 12 2 / -9 16 / 6 18 / 10 14 / 7 13 / 3 13 / 4 8 / 1 13 / 5 11 / 5 5 / -1 12 / 2 12 / 4 15 / 7 12 / 7 13 / 1 13 / 1 15 / 8 14 / 5 14 / 7 9 / 6 12 / 5 11 / 3 4 / -1 13 / 3 12 / 6 12 / 6 12 / 0 4 / 1 16 / 10 11 / 4 10 / 4 11 / 7 16 / 11 13 / 6 15 / 3 12 / 4 2 / -6 12 / 2 12 / 1 13 / 2 9 / 6 12 / 1 13 / 8 13 / 8 13 / 2 12 / 4 12 / 5 15 / 10 11 / 7 19 / 12 12 / 6 8 / 2 11 / 0 13 / 0 12 / 6 18 / 9 13 / 7 14 / 7 11 / 6 12 / 6 9 / 7 11 / 1 14 / 9 8 / 5 9 / 6 14 / 3 12 / 7 12 / 3 12 / 4 6 / -3 13 / 7 10 / 0 10 / 6 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce (TİGEM) sözleşme imzalanacak yetiştiricilere satılacak 300 başa kadar küçükbaş hayvan için başvurular başladı. TİGEM, proje kapsamında Ziraat Bankası aracılığıyla sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satacak. Kurumca, bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verilecek. Doğacak kuzuların alımı garanti edilecek ve taban alım fiyatı önceden belirlenecek. Projeye göre, üretim sürecinde, yetiştiriciye bakım ücreti ve sigorta bedeli avans olarak verilecek.
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