Enerjinin devleri buluşuyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katılımı ile yapılan açılışın ardından, sektörün önde gelen isimleri tarafından değişik başlıklarda paneller gerçekleştirilecek. Forumun ana sponsorları Akfen Enerji, Boydak Enerji, Çalık Enerji, IC Holding, Limak Enerji, Sabancı Holding, THY ve Türk Telekom olurken; destekleyen sponsorlar ise Koza, Karadeniz Holding, Başkent Gaz, Başbakanlık Yatırım Ajansı, Enerya, FINA Enerji, Polyak Eynez ve Shell olarak kayda geçti. Doğalgaz güvenliği ile ilgili yapılacak panelin sponsoru ise İGDAŞ oldu.
UZMANLAR BİR ARAYA GELİYOR
Panel 1: Yenilenebilir enerjide Türkiye modeli Moderatör: Şeref Oğuz - Sabah Yazarı Oğuz Can - YEGM Genel Müdürü Hamdi Akın - Akfen Başkanı Hakan Yıldırım - Siemens CEO Murtaza Ata - Kalyon Enerji CEO
Panel 2: Enerji yatırımları finansmanı Moderatör: Hasan Basri Yalçın - Takvim Yazarı Erkan Baykuş - Ernst&Young Hasan Tuncay - Halkbank Genel M. Yardımcısı Kıvanç Zaimler - EnerjiSA CEO
Panel 3: Doğalgaz arz güvenliğinde yeni dönem ve LNG piyasası Moderatör: Prof. Dr. Kerem Alkin - Sabah Yazarı Ahmet Erdem - SHELL Türkiye Başkanı Burhan Özcan - BOTAŞ Genel Müdürü Haydar Çolakoğlu - EGEGAZ Başkan Vekili Yaşar Arslan - GAZBİR Başkanı
Panel 4: Türk madenciliğinde yeni model: Ar-Ge ve Güvenlik Kültürü Moderatör: Şebnem Bursalı - ATV Ankara Temsilcisi - Takvim Yazarı Mithat Cansız - MİGEM Genel Müdürü Nimet Arif Kurtel - İMBAT Madencilik Karani Güleç - FİNA Enerji YK Üyesi Mehmet Yılmaz - TÜPRAK Başkanı
Panel 5: Enerjide dijitalleşme ve müşteri memnuniyeti Moderatör: Özlem Doğaner - A Haber Ekonomi Müdürü Mustafa Yılmaz - EPDK Başkanı Serhat Çeçen - ELDER Başkanı Nihat Özdemir - LİMAK Başkanı
Etiketler: enerji , Türkiye , Berat Albayrak
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
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