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En çok sınıf i alınacak

En çok sınıf öğretmeni alınacak
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin ataması için kolları sıvarken, alımlarda başı sınıf öğretmenleri çekecek. Açıklanan öğretmen alımı kontenjanı arasında, 3 bin 806 sınıf, 2 bin 2 İngilizce, bin 907 din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 676 okul öncesi, bin 453 ilköğretim matematik, bin 450 Türkçe öğretmeni bulunuyor. Açıklanan başvuru takvimine göre, ön başvurular 2-8 Mart'ta alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 16 Mart'ta duyurulacak. Sözlü sınavlar 14 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Başvuruları onaylananlardan KPSSP10- KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, sözlü sınava alınacak. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılarak, atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek.

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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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