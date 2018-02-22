Çiftçiye destek ucuzluk getirecek

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın önceki günçiftçiler buluşmasında açıkladığıteşvik ve destekler sektörde dopingetkisi yaptı. Çiftçinin en büyük girdimaliyetlerinden olan mazota verilecekdevlet desteğiyle tarım ürünlerindemaliyetler düşerken, vatandaşında yüzü gülecek. "Üretimde maliyetdüşerse çiftçi bunu ürüne yansıtır" diyentarım sektörünün önce gelen oyuncuları,raflarda yüzde 20'ye varan oranlardaindirim olacağını söyledi.
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