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ye destek ucuzluk getirecek

Çiftçiye destek ucuzluk getirecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün ler buluşmasında açıkladığı teşvik ve destekler sektörde doping etkisi yaptı. Çiftçinin en büyük girdi maliyetlerinden olan mazota verilecek devlet desteğiyle tarım ürünlerinde maliyetler düşerken, vatandaşın da yüzü gülecek. "Üretimde maliyet düşerse çiftçi bunu ürüne yansıtır" diyen sektörünün önce gelen oyuncuları, raflarda yüzde 20'ye varan oranlarda indirim olacağını söyledi.


Betül ALAKENT
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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