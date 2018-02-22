Borcunu öde emekli ol

Prim borcu olduğu ya da borçlanmaya para bulamadığı için emekli olamayanlara kredi imkanıgenişliyor. Esnaftan sonra çiftçiye de emeklilik kredisiimkanı geliyor. Emekli olma şartını kazanan, prim ödeme gün sayısını dolduran ancak borcu olduğu için emekli olamayan çiftçiler, Ziraat Bankası'ndankredi kullanabilecek. Askerlik veya doğum borçlanması yaparak emekli olabilecek çiftçiler de aynı imkandan yararlanacak. Esnaf gibi çiftçilerin de başvurularının 1Mart'tan itibaren alınmaya başlanması bekleniyor. Bu imkandan yararlanmak isteyen sigortalılar öncelikle başvurularını SosyalGüvenlik İl/Merkez Müdürlükleri'ne yapacak, kurumdan alacağı 'sigorta prim borcunu peşin ödemesi halinde emekli olabileceklerine' ilişkin yazı ile birlikte Ziraat Bankası şubelerine müracaat edecek. Kredi kullanarak sigorta prim borcunu ödeyenlere emekli aylıkları bağlanacak. Kredi borcu da emekli aylığından taksitler halinde kesilecek. Herhangi bir kredi komisyonu alınmayacak. Esnafın geçmiş sorgulanması da yapılmayacak. Kredi imkanının askerlik ya da doğum borçlanması yaparak emekli olabilecek SSK'lılara da sağlanması bekleniyor.
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