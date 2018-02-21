3 çocukluya bin 300 TL

; 18 / 10 14 / 9 9 / 3 5 / -4 13 / 3 13 / 6 12 / 4 18 / 10 -1 / -11 12 / 6 16 / 9 14 / 5 14 / 4 14 / 2 10 / 1 13 / 4 10 / 4 6 / -2 10 / 3 10 / 4 14 / 6 10 / 6 12 / 3 12 / 2 14 / 7 13 / 1 12 / 6 9 / 4 14 / 1 12 / 0 2 / -4 12 / 4 10 / 6 12 / 6 11 / 2 7 / 0 16 / 8 12 / 3 9 / 3 11 / 6 15 / 8 12 / 6 14 / 3 12 / 3 4 / -9 11 / 4 12 / 0 11 / 3 9 / 4 12 / 2 12 / 9 13 / 7 12 / 5 12 / 2 12 / 4 14 / 7 11 / 5 18 / 12 12 / 6 9 / 1 10 / 3 12 / 0 10 / 5 18 / 9 12 / 7 14 / 6 10 / 5 13 / 6 10 / 4 10 / 2 13 / 7 10 / 4 10 / 5 12 / 4 12 / 7 11 / 2 13 / 4 5 / -5 14 / 7 10 / 2 10 / 5 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca son 2.5 yıllık dönemde 3 milyondan fazla bebek için ailelerine doğum yardımı ödemesi yapıldı. Doğum yardımı için başvuran annelerin canlı doğan ilk bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için 600 lira ödeme yapıyor. 3 çocuğu olan anne toplam bin 300 lira alabiliyor. Annenin çalışması gerekmiyor.
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