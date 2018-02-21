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3 çocukluya bin 300 TL

3 çocukluya bin 300 TL
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca son 2.5 yıllık dönemde 3 milyondan fazla bebek için ailelerine doğum yardımı ödemesi yapıldı. Doğum yardımı için başvuran lerin canlı doğan ilk bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için 600 lira ödeme yapıyor. 3 çocuğu olan anne toplam bin 300 lira alabiliyor. Annenin çalışması gerekmiyor.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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