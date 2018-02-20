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Türk halkı borcuna sadık

Türk halkı borcuna sadık
Türkiye ekonomisindeki büyümeyle birlikte yaratılan istihdam bankacılık verilerine de yansıdı. Sektörün kredi hacmi artarken, vatandaş da kredi borcunu rahatça çevirebildi. Başkanı Mehmet Ali Akben, ekonomisindeki gelişime dikkat çekerken, bireysel kredide takibe düşme oranının son 11 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Akben, " müşterilerinin toplam kredi müşterileri içindeki payı yüzde 5.5 ile son 11 yılın en düşük seviyesinde. Küresel krizde yüzde 6 seviyelerine çıkan takibe dönüşüm oranında artış gözlemlenmedi. Önceki yıl yüzde 4.3 olan bu oran yüzde 3.5'a indi" dedi.
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