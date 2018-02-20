Türk halkı borcuna sadık

Türkiye ekonomisindeki büyümeyle birlikte yaratılan istihdam bankacılık verilerine de yansıdı. Sektörün kredihacmi artarken, vatandaş da kredi borcunu rahatça çevirebildi. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye ekonomisindeki gelişime dikkat çekerken, bireysel kredide takibedüşme oranının son 11 yılın en düşükseviyesine gerilediğini belirtti. Akben, "Bireysel kredi müşterilerinin toplam kredi müşterileri içindeki payı yüzde 5.5 ile son 11 yılın en düşük seviyesinde. Küresel krizde yüzde 6 seviyelerine çıkan takibe dönüşüm oranında artış gözlemlenmedi. Önceki yıl yüzde 4.3 olan bu oran yüzde 3.5'a indi" dedi.
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