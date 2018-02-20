Oyuncak dünyası İstanbul’da buluşuyor

TÜYAP'ta ilk kez düzenlenecek olan İstanbul Oyuncak Fuarı 2018, gözünü Ortadoğu liderliğine çevirdi. Oyuncak Fuarı'nın 15'incisini, TÜYAP ile ise ilkini düzenlediklerini söyleyen OyuncakçılarDerneği Başkanı Yakup Kireçci, "22-25 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuarımız ile iş hacmi ve katılımcı bazında en büyük fuarımızı gerçekleştireceğiz. Alanında Ortadoğu'nun lider, Avrupa'nın ikinci en büyük fuarı olacağız" dedi. TÜYAP Genel MüdürYardımcısı Yeşim Ulusoy ise İstanbul Oyuncak Fuarı'nı dünya ile rekabet edebilecek seviyeye getireceklerini belirtti. 130 firmanın katılacağı fuara, 10 bin profesyonel ziyaretçi bekleniyor.
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