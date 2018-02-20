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Hileli maaşa hakkı

Hileli maaşa tazminat hakkı
Ülkemizde birçok firma, çalışanlarının gerçek maaşını saklayıp, asgari ücretten bildirim yapıyor. Bu yolla devletten vergi ve prim kaçıran işverenler, işçilerin de geleceğini çalıyor. Ücret düşük gösterildiği için işçinin emekli maaşı düşük kalıyor, yine işçinin işten ayrıldığında alacağı kıdem ı, hastalandığında verilecek rapor parası, işsiz kaldığında ödenecek işsizlik maaşı azalıyor. İşçiler, bu durum karşısında çaresiz değil. İş Kanunu'na göre, işverenin gerçek ücreti bordroya yansıtmayıp saklaması, tazminatı gerektiren haklı fesih sebeplerinden birisi.
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