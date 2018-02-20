Hileli maaşa tazminat hakkı

Ülkemizde birçok firma, çalışanlarının gerçek maaşını saklayıp, asgari ücretten bildirim yapıyor. Bu yolla devletten vergi ve prim kaçıranişverenler, işçilerin de geleceğini çalıyor. Ücret düşük gösterildiği için işçinin emekli maaşı düşük kalıyor, yine işçinin işten ayrıldığında alacağı kıdem tazminatı, hastalandığında verilecek rapor parası, işsiz kaldığında ödenecek işsizlik maaşı azalıyor. İşçiler, budurum karşısında çaresiz değil. İş Kanunu'na göre, işverenin gerçek ücreti bordroya yansıtmayıp saklaması, tazminatı gerektiren haklı fesihsebeplerinden birisi.
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