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81 bin 533 eleman aranıyor

81 bin 533 eleman aranıyor
İstihdam seferberliğinde ikinci aşama için sağlanan teşvikler yasalaşma yolunda ilerlerken, hem özel sektör hem de kamu eleman alımlarına devam ediyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan Türkiye İş Kurumu (), halen 81 bin 533 eleman arıyor. En çok eleman aranan alanların başında ise beden işçiliği geliyor. genelinde işverenler 19 bin 932 beden işçisi arıyor. Firmalar, 3 bin 523 satış danışmanı, 2 bin 520 temizlik elemanı, 2 bin 39 garson, 2 bin 27 güvenlik görevlisi, 2 bin 5 makineci (dikiş), bin 561 pazarlamacı ve bin 221 büro memuru arıyor.
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