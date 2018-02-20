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20 bin e atama müjdesi

20 bin sözleşmeli alımına ilişkin duyuru yayımladı. Başvurular 2 Mart’ta alınacak

20 bin öğretmene atama müjdesi
Atama bekleyen lerin beklediği haber geldi. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için düğmeye basıldı. , 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin duyuru yayımladı. Buna göre; sözleşmeli öğretmenliğe ön başvurular 2 Mart tarihinde alınacak. Sözlü sınav merkezleri aynı gün ilan edilecek ve sınav merkezi tercihleri 8 Mart'ta alınacak. Başvuran adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 16 Mart'ta açıklanacak. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan-8 Mayıs'da yapılacak. Sözlü sınava başvurular, mebbis. meb.gov.tr ve ikgm.meb.gov.tr adreslerinden alınacak. Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusca alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzeri puan aranıyor.
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