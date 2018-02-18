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Hizmet tespitiyle erken lik

Primi eksik yatırılanların ‘hizmet tespit davası’ açma hakkı var. Bu yolla dava açan binlerce kişi liğini öne çekti. Davalarda işçiyi kesin haklı bulan Yargıtay kararları da bulunuyor.

Çalışanların çoğu bir işyerine girdiğinde aylarca sı yapılmıyor. İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre; çalışanların yüzde 35.2'si kayıtdışı. Yani kabaca 10 milyon kişi sigortasız. Sigortasız çalışılan sürede, işveren 'ya işe giriş bildirgesi vermemiş oluyor. Dolayısıyla prim yatmıyor veya eksik yatıyor. Maaş yüksek olduğu halde asgari ücret üzerinden yatan primler de var.

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  • 18 Şubat 2018, Pazar 12:08
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