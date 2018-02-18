Çalışanların çoğu bir işyerine girdiğinde aylarca sigortası yapılmıyor. İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre; çalışanların yüzde 35.2'si kayıtdışı. Yani kabaca 10 milyon kişi sigortasız. Sigortasız çalışılan sürede, işveren SGK'ya işe giriş bildirgesi vermemiş oluyor. Dolayısıyla prim yatmıyor veya eksik yatıyor. Maaş yüksek olduğu halde asgari ücret üzerinden yatan primler de var.
Hizmet tespitiyle erken emeklilik
Primi eksik yatırılanların ‘hizmet tespit davası’ açma hakkı var. Bu yolla dava açan binlerce kişi emekliliğini öne çekti. Davalarda işçiyi kesin haklı bulan Yargıtay kararları da bulunuyor.
Etiketler: SGK , sosyal güvenlik , sigorta , emekli
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