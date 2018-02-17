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Aşçıoğlu’ndan 2 yeni Selenium

Aşçıoğlu, bu yıl toplam 630 milyon lira yatırımla Sarıyer’de müstakil konut ve Merter’de hastane, üniversite ile ticari birimlerden oluşan 2 yeni projeyi hayata geçirecek

Aşçıoğlu’ndan 2 yeni Selenium
Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, yeni yılda Selenium markasını toplam 630 milyon lira yatırımla Merter ve Sarıyer gibi 'un farklı bölgelerine taşıyacaklarını belirterek, "Toplam 450 kişiye istihdam sağlayacağız. Yeni projelere ek olarak devam eden projelerimizdeki satışlarla birlikte toplam 250 milyon lira ciro elde etmeyi hedefliyoruz. Böylelikle sene sonunda 2017'ye oranla yüzde 9 büyümüş olacağız" dedi. Yaşar Aşçıoğlu, geçen yıl ise 228 milyon lira ciro ile yüzde 7 büyüme kaydettiklerini açıkladı. Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Aşçıoğlu da 2018 ve 2019'da Merter Sarıyer ve Beykoz'da Selenium markalı projeler yapacaklarını söyledi. Şirketin bu yılki ilk projesinin 570 milyon lira yatırımla Merter'de yükseleceğini anlatan İrfan Aşçıoğlu, "D100 Karayolu'nun hemen yanı başındaki projemiz hastane, üniversite, ofis ve ticari alanlardan oluşacak" diye konuştu. Yılın ikinci yarısında ise 60 milyon lira yatırımla Sarıyer'de 'ın kendi arazisi üzerinde müstakil konuttan oluşan bir projeye başlayacaklarını ifade eden İrfan Aşçıoğlu, "2019 için de planlarımız hazır. İstanbul Beykoz'da ortağımız Yılsan'la birlikte Sırmakeş'in arazisi üzerine kat karşılığı modeliyle yaklaşık 1.2 milyar lira yatırımla bir konut projesi için anlaşmayı yaptık, proje çalışmalarına başladık" dedi.


İrfan Aşçıoğlu Yaşar Aşçıoğlu Cenk Aşçıoğlu

DUBAİ'DE TESLİMLER 2019 SONUNDA
Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Aşçıoğlu, İstanbul Ataköy'de yapımını tamamladıkları Selenium Ataköy'de yüzde 60'ın üzerinde bir doluluk oranı bulunduğunu belirterek, projede satılmayan sadece 20 daire kaldığını söyledi. Dubai'de inşası devam eden Midtown Selenium by Deyaar'da ise satışların yüzde 30 seviyesine ulaştığını ve projenin 2019 yılı Eylül ayında teslim edilmeye başlanacağını belirten Cenk Aşçıoğlu, şöyle konuştu: "2017'nin Mart ayında satışına başladığımız Selenium Retro 9 projemizde yüzde 55'lik bir satış oranına ulaştık. Bu projede en büyük alımı, ofis bölümünde THY A.O. Personeli Sosyal Yardım Vakfı (Türk Havak) yaptı. Dernek ayrıca Retro9'da bin metrekare alana sahip bir anaokulu açmaya hazırlanıyor."


Yavuz KARAMAN
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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