Aşçıoğlu’ndan 2 yeni Selenium

Aşçıoğlu YönetimKurulu BaşkanıYaşar Aşçıoğlu, yeniyılda Selenium markasınıtoplam 630 milyon lirayatırımla Merter ve Sarıyergibi İstanbul'un farklıbölgelerine taşıyacaklarınıbelirterek, "Toplam 450kişiye istihdam sağlayacağız.Yeni projelere ek olarakdevam eden projelerimizdekisatışlarla birlikte toplam 250milyon lira ciro elde etmeyihedefliyoruz. Böylelikle senesonunda 2017'ye oranlayüzde 9 büyümüş olacağız"dedi. Yaşar Aşçıoğlu, geçenyıl ise 228 milyon liraciro ile yüzde 7 büyümekaydettiklerini açıkladı.Aşçıoğlu Yönetim KuruluÜyesi İrfan Aşçıoğlu da2018 ve 2019'da MerterSarıyer ve Beykoz'daSelenium markalı projeleryapacaklarını söyledi. Şirketinbu yılki ilk projesinin 570milyon lira yatırımla Merter'deyükseleceğini anlatan İrfanAşçıoğlu, "D100 Karayolu'nunhemen yanı başındakiprojemiz hastane, üniversite,ofis ve ticari alanlardanoluşacak" diye konuştu. Yılınikinci yarısında ise 60 milyonlira yatırımla Sarıyer'deAşçıoğlu İnşaat'ın kendiarazisi üzerinde müstakilkonuttan oluşan bir projeyebaşlayacaklarını ifade edenİrfan Aşçıoğlu, "2019 için deplanlarımız hazır. İstanbulBeykoz'da ortağımız Yılsan'labirlikte Sırmakeş'in arazisiüzerine kat karşılığı modeliyleyaklaşık 1.2 milyar lirayatırımla bir konut projesiiçin anlaşmayı yaptık, projeçalışmalarına başladık" dedi.
İrfan Aşçıoğlu Yaşar Aşçıoğlu Cenk Aşçıoğlu
DUBAİ'DE TESLİMLER 2019 SONUNDA Aşçıoğlu Yönetim Kurulu ÜyesiCenk Aşçıoğlu, İstanbul Ataköy'deyapımını tamamladıkları SeleniumAtaköy'de yüzde 60'ın üzerinde birdoluluk oranı bulunduğunu belirterek,projede satılmayan sadece20 daire kaldığını söyledi. Dubai'deinşası devam eden Midtown Seleniumby Deyaar'da ise satışlarınyüzde 30 seviyesine ulaştığını veprojenin 2019 yılı Eylül ayında teslimedilmeye başlanacağını belirtenCenk Aşçıoğlu, şöyle konuştu:"2017'nin Mart ayında satışına başladığımızSelenium Retro 9 projemizdeyüzde 55'lik bir satış oranınaulaştık. Bu projede en büyük alımı,ofis bölümünde THY A.O. PersoneliSosyal Yardım Vakfı (Türk Havak)yaptı. Dernek ayrıca Retro9'da binmetrekare alana sahip bir anaokuluaçmaya hazırlanıyor."
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