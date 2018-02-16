Futbolun vergisi amatöre akacak

Spor kulüplerinin devlete olan milyarlık vergi borçları amatör kulüplere hazırlık kampı, malzeme, ekipman, eğitim-öğretim harcamaları için aktarılacak. Maliye BakanıNaci Ağbal, kulüplerin vergilerdeki tahsilat oranının yüzde 50'nin altında kaldığını belirterek, "Kulüplere, 'Verginizi zamanında ödeyin. O vergileri amatör branşlarda kullanmak üzere size iade edelim' diyoruz" şeklinde konuştu.
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