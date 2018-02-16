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Bakanlık Fikirtepe’de sahaya iniyor

, açacağı ofisle kentsel dönüşümün pilot uygulaması Fikirtepe’de daha aktif rol alacak...

Bakanlık Fikirtepe’de sahaya iniyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İl Müdürlüğü, Fikirtepe'deki çalışmaları daha da hızlandırmak ve sorunların çözümünde interaktif rol almak için bölgede ofis kuracak. Fikirtepe müteahhitleri adına açıklama yapan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, 'nın Fikirtepe'ye büyük önem verdiğini ve dönüşümün bir an önce tamamlanması için sahaya inme kararı aldığını söyledi. Durbakayım, "Bakanlık bu amaçla bölgede kuracağı ofisle, kat maliklerini ve müteahhitleri dinleyerek sorunları yerinde görecek, dinleyecek ve acil çözümler üretilmesini sağlayacak" dedi.

YOL GÖSTERİCİ OLACAK
Fikirtepe'de kurulacak ofisin kat malikleri ve müteahhitler arasında güçlü bir köprü olacağını ifade eden Durbakayım, "Bakanlığın, birden fazla müteahhitle görüşme yapan ve üçte iki oranında çoğunluk sağlayamayan adalarda, yol gösterici ve uzlaşma sağlayıcı rol oynaması bekleniyor" diye konuştu.
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