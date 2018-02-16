Bakanlık Fikirtepe’de sahaya iniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Müdürlüğü, Fikirtepe'deki çalışmaları daha da hızlandırmak ve sorunların çözümünde interaktif rol almak için bölgede ofis kuracak. Fikirtepe müteahhitleri adına açıklama yapan İstanbul İnşaatçılar Derneği(İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Fikirtepe'ye büyük önem verdiğini ve dönüşümün bir an önce tamamlanması için sahaya inme kararı aldığını söyledi. Durbakayım, "Bakanlık bu amaçla bölgede kuracağı ofisle, kat maliklerini ve müteahhitleri dinleyerek sorunları yerinde görecek, dinleyecek ve acil çözümler üretilmesini sağlayacak" dedi.
YOL GÖSTERİCİ OLACAK Fikirtepe'de kurulacak ofisin kat malikleri ve müteahhitler arasında güçlü bir köprü olacağını ifade eden Durbakayım, "Bakanlığın, birden fazla müteahhitle görüşme yapan ve üçte iki oranında çoğunluk sağlayamayan adalarda, yol gösterici veuzlaşma sağlayıcı rol oynamasıbekleniyor" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.