Merkez Bankası beklenti anketini açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Şubat Ayı Beklenti Anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.52 oldu.

Anket sonuçlarına göre 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 9.30'dan yüzde 9.26'ya gerilerken, 24 aylık enflasyon beklentisi yüzde 8.25 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu anketin sonuçlarına göre Dolar/TL kurunda yıl sonu tahmini 4.0970 oldu.