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Merkez Bankası beklenti anketini açıkladı!

Merkez Bankası'nın Beklenti Anketinde 2018 yıl sonu dolar/TL beklentisi açıklandı. TCMB Şubat Ayı Beklenti Anketine göre yıl sonu dolar kuru beklentisi 4,09 TL'ye gerilerken enflasyonda yıl sonu beklentisi yüzde 9.52 olarak açıklandı.

Merkez Bankası beklenti anketini açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Şubat Ayı Beklenti Anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.52 oldu.

Anket sonuçlarına göre 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 9.30'dan yüzde 9.26'ya gerilerken, 24 aylık enflasyon beklentisi yüzde 8.25 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu anketin sonuçlarına göre Dolar/TL kurunda yıl sonu tahmini 4.0970 oldu.

  • 15 Şubat 2018, Perşembe 17:38
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