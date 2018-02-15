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ve ne kadar? ( 2018 Döviz kurları)

ve güne nasıl başladı? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? Dolar kuru ne kadar? 15 Şubat Euro kuru ne kadar? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte 15 Şubat 2018 Dolar ve Euro kuru...

Dolar ve Euro ne kadar?

İstanbul serbest piyasada 3,7830 liradan, avro 4,7220 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,7810 liradan alınan dolar, 3,7830 liradan satılıyor. 4,7200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,7220 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8140 lira, avronun satış fiyatı ise 4,7000 lira olmuştu.

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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 10:24
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