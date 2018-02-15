İstanbul serbest piyasada dolar 3,7830 liradan, avro 4,7220 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,7810 liradan alınan dolar, 3,7830 liradan satılıyor. 4,7200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,7220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8140 lira, avronun satış fiyatı ise 4,7000 lira olmuştu.
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