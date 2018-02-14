İkinci ele garanti

Gümrük ve TicaretBakanlığı'nın ikinci elaraçların ticaretine ilişkinyönetmeliği Resmi Gazete'deyayımlandı. Bunagöre, ticaret yetki belgesialan tacirler ile esnafve sanatkarlar tarafındanyapılacak. Söz konusuyetki belgesi, ikinci elmotorlu kara taşıtı ticaretiyapılan işletmenin bulunduğuyerdeki il müdürlüğütarafından verilecek.Belgenin geçerlilik süresiise 5 yıl olacak. 8 yaşveya 160 bin kilometreninüzerindeki ikinci elmotorlu kara taşıtları içinekspertiz raporu gerekmeyecek.Bu özelliklerinaltındaki araçlar ise, 3 ayve ya 5 bin kilometreyekadar garanti kapsamındaolacak. Ekspertiz raporuda alınacak.
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