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e garanti

İkinci ele garanti
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın araçların ticaretine ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ticaret yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak. Söz konusu yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilecek. Belgenin geçerlilik süresi ise 5 yıl olacak. 8 yaş veya 160 bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu gerekmeyecek. Bu özelliklerin altındaki araçlar ise, 3 ay ve ya 5 bin kilometreye kadar garanti kapsamında olacak. Ekspertiz raporu da alınacak.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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