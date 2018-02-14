İstanbul serbest piyasada dolar 3,8070 liradan, avro 4,7140 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,8050 liradan alınan dolar, 3,8070 liradan satılıyor. 4,7120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,7140 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8050 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6980 lira olmuştu.
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