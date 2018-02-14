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ve ne kadar? (14 Şubat 2018 kurları)

ve güne nasıl başladı? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? 14 Şubat Dolar kuru ne kadar? 14 Şubat Euro kuru ne kadar? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte 14 Şubat 2018 Dolar ve Euro kuru...

Dolar ve Euro ne kadar?

İstanbul serbest piyasada 3,8070 liradan, avro 4,7140 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,8050 liradan alınan dolar, 3,8070 liradan satılıyor. 4,7120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,7140 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8050 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6980 lira olmuştu.

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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba 10:15
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