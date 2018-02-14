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Bin TL desteği

Bin TL kreş desteği
Hükümet, yeni teşviklerle işgücü piyasasını hareketlendirirken, yeni dönemde çalışan annelere nefes aldıracak, kadınların istihdamını teşvik edecek yeni adımlar atılıyor. Meclis'teki ekonomi paketi kapsamında, işyerinde hizmeti verilmemesi ve ödemelerin doğrudan kreş hizmeti sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için brüt asgari ücretin yüzde 15'ini, yani bu yıl aylık 304.4 lirayı geçmemek üzere gelir vergisinden istisna tutularak destek öngörülüyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu oranı yüzde 50'ye kadar çıkarma konusunda düzenleme yapacaklarını açıkladı. Ağbal'ın dikkat çektiği düzenleme, Meclis görüşmeleri sırasında önerge ile gerçekleştirilecek. Böylece Bakanlar Kurulu, ni bin liraya kadar çıkarabilecek.


Hazal ATEŞ
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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