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Çiftçiye 87.2 milyon euro hibe

Çiftçiye 87.2 milyon euro hibe
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nca () 87 milyon 239 bin euro hibe verilecek, 'Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri' başlığı altındaki 7 sektörü kapsayan projeler için başvuru ve kabul işlemleri başladı. TKDK internet sitesindeki (www.tkdk. gov.tr) sistem üzerinden başlayan proje başvuruları, 12 Mart saat 21.00'de sistemin kapanmasıyla sona erecek. Başvurunun çıktısı ve istenen diğer belgeler 15 Mart Perşembe saat 18.00'e kadar TKDK il koordinatörlüklerine teslim edilecek.
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