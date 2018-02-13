Çiftçiye 87.2 milyon euro hibe

Tarım ve Kırsal KalkınmayıDestekleme Kurumu'nca (TKDK)87 milyon 239 bin euro hibe verilecek,'Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi veİş Geliştirme Tedbiri' başlığı altındaki7 sektörü kapsayan projeler içinbaşvuru ve kabul işlemleri başladı.TKDK internet sitesindeki (www.tkdk.gov.tr) sistem üzerinden başlayanproje başvuruları, 12 Mart saat21.00'de sistemin kapanmasıylasona erecek. Başvurunun çıktısıve istenen diğer belgeler 15 MartPerşembe saat 18.00'e kadar TKDK ilkoordinatörlüklerine teslim edilecek.
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