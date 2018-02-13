Almanlar geliyor

Almanlar'ın bu yıl tatil için gözdesi Türkiye. Yapılan bir araştırmada, tatillerini Türkiye'de yapmak isteyen Almanlar'ın oranında yüzde 79'luk artış olduğu belirlendi. Araştırma kuruluşu check24 tarafından yapılan ve "Almanlar'ın en çok sevdiğitatil beldesi neresidir?" diye sorulan araştırmada, İspanya'nın ardından Türkiye ikinci sırada yer aldı. Araştırmada, Türkiye'de tatillerini yapmak isteyen Almanlar'ın oranında yüzde 79'luk artış olduğu ortaya çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.