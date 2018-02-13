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geliyor

’ın en çok sevdiği tatil beldeleri arasında ikinci sırada yer aldı. Türkiye’de tatil yapmak isteyen Almanlar’ın oranında da yüzde 79’luk artış görüldü

Almanlar geliyor
Almanlar'ın bu yıl tatil için gözdesi . Yapılan bir araştırmada, tatillerini Türkiye'de yapmak isteyen 'ın oranında yüzde 79'luk artış olduğu belirlendi. Araştırma kuruluşu check24 tarafından yapılan ve "Almanlar'ın en çok sevdiği tatil beldesi neresidir?" diye sorulan araştırmada, İspanya'nın ardından Türkiye ikinci sırada yer aldı. Araştırmada, Türkiye'de tatillerini yapmak isteyen Almanlar'ın oranında yüzde 79'luk artış olduğu ortaya çıktı.
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