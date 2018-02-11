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Yerli 'alo' için geri sayım


'nin ilk yerli ve milli 'ın İstanbul Şile ve Ağva başta olmak üzere 11 farklı noktadaki saha testleri, operatörlerin de katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının desteğiyle Müsteşarlığının koordinasyonunda, ana yükleniciliğinde, Netaş ile Argela'nın katkılarıyla Türk mühendisler tarafından ilk milli baz istasyonu ULAK geliştirildi.

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  • 11 Şubat 2018, Pazar 19:30
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mahmut Mahmut

Allah razı olsun daima üretim daima ARGE.

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 11.02.2018 19:35
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