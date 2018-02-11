Yerli 'alo' için geri sayım



Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın İstanbul Şile ve Ağva başta olmak üzere 11 farklı noktadaki saha testleri, operatörlerin de katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının desteğiyle Savunma Sanayii Müsteşarlığının koordinasyonunda, ASELSAN ana yükleniciliğinde, Netaş ile Argela'nın katkılarıyla Türk mühendisler tarafından ilk milli baz istasyonu ULAK geliştirildi.