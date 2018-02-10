;
Yol Durumu
  1. Marka değerini en çok Ziraat artırdı
  2. Halkalı-Sirkeci arası banliyö tren hattındaki çalışmalar havadan görüntülendi

Tarlada 1 tezgahta 8 TL

Ocak ayının şampiyonu salatalıktaki, tarla-tezgah arasındaki fiyat farkı dudak uçuklatıyor. Üreticide 1 lira olan ürün, ’da tezgahlara 7-8 liraya çıkıyor

Tarlada 1 tezgahta 8 TL
SEBZE-meyvede tarla ve tezgah arasındaki fiyat farkı dudak uçuklatıyor. Yüzde 25.11 fiyat artışı ile Ocak ayının zam şampiyonu salatalık, farkta ilk sırayı alıyor. Tarlada 1 lira ile 1.10 lira arasında fiyatla satılan salatalık, 'da tezgahlara 7-8 liraya çıkıyor. Bu durum hem üreticiyi hem tüketiciyi çıldırtıyor. Mersin Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel, "Binbir masrafla, binbir emekle ürettiğimiz ürün 'de 1 lira ile 1.10 kuruş arasında satılıyor. Ne hikmetse 500 kilometre, bin kilometre ileride bu ürünler 8 liraya satılıyor. Salatalığın şampiyonu olmasının en büyük sebebi aracılar ve üreticiden tüketiciye kadar uzanan yoldaki hikaye diyebilirim" dedi. Fiyat uçurumu, sadece salatalıkla sınırlı değil. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Ocak ayına ilişkin verilerine göre; lahana 4,9 kat, portakal 4.5 kat, patates 3.7 kat, maydanoz, kuru kayısı ve pırasa 3.6 kat, kuru soğan 3.5 fazlaya tüketiciye satılıyor.

Etiketler: , ,
  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar