Tarlada 1 tezgahta 8 TL

SEBZE-meyvede tarla ve tezgah arasındaki fiyat farkı dudak uçuklatıyor. Yüzde 25.11 fiyat artışı ile Ocak ayının zam şampiyonusalatalık, farkta ilk sırayı alıyor. Tarlada 1 lira ile 1.10 lira arasında fiyatla satılan salatalık, İstanbul'da tezgahlara 7-8 liraya çıkıyor. Bu durum hem üreticiyi hem tüketiciyi çıldırtıyor. Mersin Ziraat Odası Başkanı CengizGökçel, "Binbir masrafla, binbir emekle ürettiğimiz ürün Mersin'de 1 lira ile 1.10 kuruş arasında satılıyor. Ne hikmetse 500 kilometre, bin kilometre ileride bu ürünler 8 liraya satılıyor. Salatalığın zam şampiyonu olmasının en büyük sebebi aracılar ve üreticiden tüketiciye kadar uzanan yoldaki hikaye diyebilirim" dedi. Fiyat uçurumu, sadece salatalıkla sınırlı değil. Türkiye Ziraat OdalarıBirliği'nin Ocak ayına ilişkin verilerine göre; lahana 4,9 kat, portakal 4.5 kat, patates 3.7 kat, maydanoz, kuru kayısı ve pırasa 3.6 kat, kuru soğan 3.5 fazlaya tüketiciye satılıyor.
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