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Engelliye 545 TL eğitim desteği

Engelliye 545 TL eğitim desteği
ÖZEL eğitim okulları ile ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 545 lira, grup eğitimi için aylık 153 lira olarak belirlendi. Söz konusu tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak. Söz konusu tebliğde yer almayan hususlarda, 'nca yapılacak düzenlemeler esas alınacak.
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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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