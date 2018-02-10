Engelliye 545 TL eğitim desteği

ÖZEL eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, Katma DeğerVergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 545 lira, grup eğitimi için aylık 153 lira olarak belirlendi. Söz konusu tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Belirlenen tutarlar, MilliEğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak. Söz konusu tebliğde yer almayan hususlarda, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak düzenlemeler esas alınacak.
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