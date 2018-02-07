Üçüncü havalimanına güvenlikçi aranıyor

İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda istihdam edilecek yaklaşık 3 bin 500 güvenlik görevlisi için başvurular bu ay itibarıyla başladı. Güvenlik görevlileri havalimanında kara vehava tarafında görev yapacak. Aranan özelliklerin başında, 5188 sayılı Yasa'ya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip, tercihen 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilme şartları geliyor. Bu şartların yanı sıra askerlik hizmetini tamamlamış, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek adaylar, kariyer platformları ve İGA irtibat ofislerinden iş başvurularını yapabilirken, uygun görülen adaylar, sözlü mülakata çağırılacak. Adaylar, Nisan'danitibareneğitimealınacak. Mülakatı geçen adaylar eğitime tabi tutulacak. İşe giren güvenlikçilere lojman verilecek.
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