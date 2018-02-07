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Üçüncü havalimanına güvenlikçi aranıyor

Üçüncü havalimanına güvenlikçi aranıyor
İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda istihdam edilecek yaklaşık 3 bin 500 güvenlik görevlisi için başvurular bu ay itibarıyla başladı. Güvenlik görevlileri havalimanında kara ve hava tarafında görev yapacak. Aranan özelliklerin başında, 5188 sayılı Yasa'ya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip, tercihen 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilme şartları geliyor. Bu şartların yanı sıra askerlik hizmetini tamamlamış, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek adaylar, kariyer platformları ve irtibat ofislerinden iş başvurularını yapabilirken, uygun görülen adaylar, sözlü mülakata çağırılacak. Adaylar, Nisan'dan itibaren eğitime alınacak.
Mülakatı geçen adaylar eğitime tabi tutulacak. İşe giren güvenlikçilere lojman verilecek.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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