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e 10 bin lira kupon

Mesleki eğitime 10 bin lira kupon
Hükümet, nitelikli istihdam seferberliği kapsamında de '10 bin liralık kupon modeline' geçiyor. Özellikle eleman bulmakta güçlük çekilen, nitelikli işgücü gerektiren bilişim gibi sektörlerde gençlerin kendilerine uygun zaman, koşullarda eğitim almaları sağlanacak. Bu model kapsamında 10 bin liralık kuponlar hazırlanacak. Bu tutar içinden hem firmaya hem de eğitime katılan gençlere ödeme verilecek. Kuponun bir kısmı firmalara, bir kısmı katılımcıya cep harçlığı olarak ödenecek. Kurslar 6-8 ay arası değişecek.


Hazal ATEŞ
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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