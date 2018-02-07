Mesleki eğitime 10 bin lira kupon

Hükümet, nitelikli istihdam seferberliği kapsamında mesleki eğitimde '10 bin liralık kupon modeline' geçiyor. Özellikle eleman bulmakta güçlük çekilen, nitelikli işgücü gerektiren bilişim gibi sektörlerde gençlerin kendilerine uygun zaman, koşullarda eğitim almaları sağlanacak. Bu model kapsamında 10 bin liralık kuponlar hazırlanacak. Bu tutar içinden hem firmaya hem de eğitime katılan gençlere ödeme verilecek. Kuponun bir kısmı firmalara, bir kısmı katılımcıya cep harçlığı olarak ödenecek. Kurslar 6-8 ay arasıdeğişecek.
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