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56 bin sağlık çalışanı alınacak

56 bin sağlık çalışanı alınacak
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bu yıl 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli, 19 bin işçi, yaklaşık 10 bin civarında da doktor alınacağı müjdesini verdi. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Demircan, "Doktorlar, mecburi hizmet olduğu için hemen kadroya alınıyor. Yaklaşık 10 bin civarında doktor alınacak" dedi. Türkiye'nin, sağlık alanında ambulans hizmetleri açısından dünya ölçeğinde en ön sıralarda yer alan ülkelerden biri olduğunu belirten Demircan, "Kara ambulansımız 2002'de 500 civarında iken, şimdi 5 binin üzerinde kara ambulansımız var. Öbür taraftan hava ambulanslarımız, uçak ambulansımız, deniz ambulansımız var. Yine ambulansla yaralılara ulaşma noktasında da şehir merkezleri ve şehir dışı ulaşım açısından dünya ortalamasının iyi yerindeyiz" diye konuştu.


EDA IŞIK
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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