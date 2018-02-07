56 bin sağlık çalışanı alınacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan,bu yıl 27 bin ebe, hemşire ve sağlıkpersoneli, 19 bin işçi, yaklaşık 10 bincivarında da doktor alınacağı müjdesiniverdi. TBMM Genel Kurulu'nda konuşanDemircan, "Doktorlar, mecburi hizmetolduğu için hemen kadroya alınıyor.Yaklaşık 10 bin civarında doktor alınacak"dedi. Türkiye'nin, sağlık alanında ambulanshizmetleri açısından dünya ölçeğinde en önsıralarda yer alan ülkelerden biri olduğunubelirten Demircan, "Kara ambulansımız2002'de 500 civarında iken, şimdi 5 bininüzerinde kara ambulansımız var. Öbürtaraftan hava ambulanslarımız, uçakambulansımız, deniz ambulansımızvar. Yine ambulansla yaralılaraulaşma noktasında da şehirmerkezleri ve şehir dışı ulaşımaçısından dünya ortalamasınıniyi yerindeyiz" diye konuştu.
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