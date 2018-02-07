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3 çocukluya bin 709 TL

i 152,21 ile 258,76 lira aralığına yükselirken; evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu asgari ücretlinin eline geçecek aylık tutar bin 709 liraya çıktı.

3 çocukluya bin 709 TL
Yeni yılda asgari ücretle birlikte 20 milyon çalışanın i de arttı. Asgari geçim indirimi brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Ödenen tutar, çalışanın evli olup olmaması, evliyse eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Her çalışana ödenen asgari geçim indirimi, bu yıl en az 152,21 lira, en çok ise 258,76 lira olarak uygulanacak. Bekar asgari ücretlilere bu yıl asgari geçim indirimiyle birlikte ayda bin 603 lira ödeme yapılıyor. Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu asgari ücretli işçiye bin 709 lira ödenirken; evli ve eşi çalışmayan asgari ücretli işçi bin 633 lira, evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu işçi bin 656 lira alacak.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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