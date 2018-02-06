;
Yol Durumu
  1. 10 soruda AGİ
  2. Emekliye 2 bin 62 TL

Saati 295 bin dolar

Chiron’dan esinlenilerek tasarlanan saatten 20 adet üretildi. Parmigiani Fluerier Başkanı Michel Parmigiani, saati ‘bilekteki motor kütlesi’ne benzetti.

Saati 295 bin dolar
Dünyaca ünlü lüks otomobil markası Bugatti'nin son saat modeli piyasaya çıktı. 2004'ten bu yana Bugatti için saat üreten Parmigiani Fluerier, Chiron'dan esinlendiği saati Bugatti Type 390'dan 20 adet üretti. 1.500 HP motor gücü ve saatte 402 kilometre hızı ile dünyanın en süratli otomobillerinden biri olan Chiron gibi, bu saat de sert, dinamik ve fütüristik çizgiler taşıyor. 42.2 milimetre en, 57.7 milimetre boy ve 18.4 milimetre kalınlığındaki saatin mekanik kalibresi 80 saatlik güç rezervine sahip.


30 metreye kadar su geçirmezlik özelliği olan 390, yansıtmaz safir camın içinde 302 parça ve 32 değerli taş barındırıyor. 10 adet pembe altın ve 10 adet beyaz altından üretilen saatin timsah kayışı ise Hermes imzası taşıyor. Her iki serinin de fiyatı 295 bin dolar. Bugatti Chiron'un başlangıç fiyatı ise 2.5 milyon dolar.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar