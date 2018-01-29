SHGM sözleşmeli personel alacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM), 28 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

SHGM'nin personel alımına yönelik ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Genel Müdürlük, sınav şartı aramaksızın 15 havacılık sertifikasyon uzmanı, 10 havacılık simülatör uzmanı ve 3 büro personeli alacak.

İstihdam edilecek personel Ankara, İstanbul, Antalya ve Nevşehir'de çalışacak.

Havacılık sertifikasyon uzmanlarına mesleki tecrübelerine göre 13 bin 623 lira ile 14 bin 923 lira, havacılık simülatör uzmanlarına 9 bin 79 lira ile 9 bin 945 lira, büro personellerine 2 bin 439 lira ile 2 bin 865 lira arasında brüt ücret ödenecek.

Adaylar, başvurularını 9 Şubat'a kadar SHGM'nin internet sitesinden (www.shgm.gov.tr) yapabilecek.