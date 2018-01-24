Turizm etkilenmez

Türkiye Otelciler Birliği(TUROB) Başkanı TimurBayındır, TUROB'un Afrinoperasyonuna sonuna kadardestek verdiğini belirterek,"Bizim için öncelik vatan.Ekonomide iniş çıkış olurancak vatan söz konusuysaen küçük bir tereddüt yaşanmaz.Türk iş alemi olarak devletimizinaldığı bu kararınsonuna kadar arkasındayız"dedi. Operasyonun turizmeetkilerini de değerlendirenBayındır, "Biz bu operasyonunnegatif etkisi olmayacağınıdüşüyoruz" diye konuştu.
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