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etkilenmez

Turizm etkilenmez
Otelciler Birliği (TUROB) Başkanı Timur Bayındır, TUROB'un Afrin operasyonuna sonuna kadar destek verdiğini belirterek, "Bizim için öncelik vatan. Ekonomide iniş çıkış olur ancak vatan söz konusuysa en küçük bir tereddüt yaşanmaz. Türk iş alemi olarak devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız" dedi. Operasyonun e etkilerini de değerlendiren Bayındır, "Biz bu operasyonun negatif etkisi olmayacağını düşüyoruz" diye konuştu.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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